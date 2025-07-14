14.07.2025
Смотреть онлайн Нидерланды 3x3 U23 - Женщины - Ireland 3x3 U23 Women 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира FIBA 3x3 U23 Nations League Women: Нидерланды 3x3 U23 - Женщины — Ireland 3x3 U23 Women . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
FIBA 3x3 U23 Nations League Women
Отменен
18:19
18:19
20 : 19
14 июля 2025
Превью матча Нидерланды 3x3 U23 - Женщины — Ireland 3x3 U23 Women
Статистика матча
2-х очк. попадания
4
3
3-х очк. попадания
0
0
Реализовано штрафных
3
7
% реализации штрафных
37.5
87.5
Комментарии к матчу