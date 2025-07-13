13.07.2025
Смотреть онлайн Puerto Rico U23 Women - Venezuela 3x3 U23 Women 13.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира FIBA 3x3 U23 Nations League Women: Puerto Rico U23 Women — Venezuela 3x3 U23 Women . Начало встречи 13 июля 2025 запланировано на 00:40 по московскому времени .
МСК
FIBA 3x3 U23 Nations League Women
Отменен
15:21
15:21
15 : 21
13 июля 2025
Превью матча Puerto Rico U23 Women — Venezuela 3x3 U23 Women
Статистика матча
2-х очк. попадания
5
8
3-х очк. попадания
0
0
Реализовано штрафных
1
1
% реализации штрафных
100
100
Комментарии к матчу