13.07.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира William Jones Cup: Qatar B — Japan U25, 2 тур . Начало встречи 13 июля 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .
МСК, 2 тур
William Jones Cup
Превью матча Qatar B — Japan U25
Статистика матча
2-х очк. попадания
20
21
3-х очк. попадания
11
8
Реализовано штрафных
11
16
% реализации штрафных
57.9
66.7
Кол-во реализованных бросков
42
46
Комментарии к матчу