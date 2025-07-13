Смотреть онлайн Qatar B - Japan U25 13.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира William Jones Cup: Qatar B — Japan U25, 2 тур . Начало встречи 13 июля 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .