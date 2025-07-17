17.07.2025
Смотреть онлайн Chinese Taipei White - Strong Group Ph 17.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира William Jones Cup: Chinese Taipei White — Strong Group Ph, 6 тур . Начало встречи 17 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .
МСК, 6 тур
William Jones Cup
Завершен
17:25 16:36 21:21 21:25
75 : 107
17 июля 2025
Превью матча Chinese Taipei White — Strong Group Ph
Статистика матча
2-х очк. попадания
27
23
3-х очк. попадания
4
13
Реализовано штрафных
13
17
Кол-во реализованных бросков
44
53
Комментарии к матчу