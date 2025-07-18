18.07.2025
Смотреть онлайн ОАЭ - Chinese Taipei White 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира William Jones Cup: ОАЭ — Chinese Taipei White, 7 тур . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .
МСК, 7 тур
William Jones Cup
Завершен
17:19 20:26 26:26 3:17
66 : 88
18 июля 2025
Превью матча ОАЭ — Chinese Taipei White
Статистика матча
2-х очк. попадания
15
24
3-х очк. попадания
9
12
Реализовано штрафных
9
4
% реализации штрафных
56.2
66.7
Кол-во реализованных бросков
31
36
Комментарии к матчу