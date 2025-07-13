13.07.2025
Смотреть онлайн Quetzaltenango Women - Sacatepequez Maxi Women 13.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Гватемала — Женский чемпионат Гватемалы по баскетболу. Макси Фем: Quetzaltenango Women — Sacatepequez Maxi Women . Начало встречи 13 июля 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
МСК
Женский чемпионат Гватемалы по баскетболу. Макси Фем
Завершен
18:7 13:7 15:14 15:11
61 : 39
13 июля 2025
Превью матча Quetzaltenango Women — Sacatepequez Maxi Women
Статистика матча
2-х очк. попадания
21
11
3-х очк. попадания
4
2
Реализовано штрафных
5
10
% реализации штрафных
33.3
45.5
Комментарии к матчу