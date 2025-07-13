13.07.2025
Смотреть онлайн Реталулеу - Киш Макси 13.07.2025. Прямая трансляция
Турнир Гватемала — Гватемала. Макси. Баскетбол: Реталулеу — Киш Макси . Начало встречи 13 июля 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени .
МСК
Гватемала. Макси. Баскетбол
Превью матча Реталулеу — Киш Макси
Статистика матча
2-х очк. попадания
22
22
3-х очк. попадания
3
6
Реализовано штрафных
10
3
% реализации штрафных
55.6
37.5
