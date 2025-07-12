Чемпионат Новой Зеландии по баскетболу. НБЛ

Превью матча Кентербери Рамс — Саутлэнд Шаркс

Команда Кентербери Рамс в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Саутлэнд Шаркс, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 0 поражений.