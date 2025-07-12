Смотреть онлайн Кентербери Рамс - Саутлэнд Шаркс 12.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Новая Зеландия — Чемпионат Новой Зеландии по баскетболу. НБЛ: Кентербери Рамс — Саутлэнд Шаркс, 2 тур . Начало встречи 12 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на арене Cowles Stadium.
14:28 20:19 14:26 34:28
Превью матча Кентербери Рамс — Саутлэнд Шаркс
Команда Кентербери Рамс в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Саутлэнд Шаркс, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 0 поражений.