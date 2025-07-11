Фрибет 15000₽
11.07.2025

Смотреть онлайн Valenzuela Classics - Pangasinan Heatwaves 11.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФилиппиныФилиппины - МПБЛ. Баскетбол: Valenzuela ClassicsPangasinan Heatwaves . Начало встречи 11 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени .

МСК
Филиппины - МПБЛ. Баскетбол
Valenzuela Classics
Завершен
13:27 31:16 25:36 21:35
90 : 114
11 июля 2025
Pangasinan Heatwaves
Превью матча Valenzuela Classics — Pangasinan Heatwaves

Статистика матча

2-х очк. попадания
22
32
3-х очк. попадания
11
9
Реализовано штрафных
14
18
% реализации штрафных
60.9
62.1
