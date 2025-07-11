Смотреть онлайн Valenzuela Classics - Pangasinan Heatwaves 11.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Филиппины — Филиппины - МПБЛ. Баскетбол: Valenzuela Classics — Pangasinan Heatwaves . Начало встречи 11 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени .