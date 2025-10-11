11.10.2025
Смотреть онлайн ИОН Варегем - Falco Gent 11.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бельгия — Бельгия. Высший Дивизион 1. Баскетбол: ИОН Варегем — Falco Gent . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 21:45 по московскому времени и пройдет на арене Sporthal De Treffer.
МСК, Арена: Sporthal De Treffer
Бельгия. Высший Дивизион 1. Баскетбол
Завершен
11:20 24:25 11:11 10:19
56 : 75
11 октября 2025
Статистика матча
2-х очк. попадания
8
22
3-х очк. попадания
7
5
Реализовано штрафных
19
16
% реализации штрафных
70.4
80
