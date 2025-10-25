Смотреть онлайн Крунен Ломмел - Falco Gent 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бельгия — Бельгия. Высший Дивизион 1. Баскетбол: Крунен Ломмел — Falco Gent . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на арене SH Mercurius Lommel.
0:0
Превью матча Крунен Ломмел — Falco Gent
Команда Крунен Ломмел в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 0 матчей. Команда Falco Gent, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 3 поражения.