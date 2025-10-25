Превью матча Крунен Ломмел — Falco Gent

Команда Крунен Ломмел в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 0 матчей. Команда Falco Gent, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 3 поражения.