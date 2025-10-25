Смотреть онлайн Хортикулт Контич Вулвс - ИОН Варегем 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бельгия — Бельгия. Высший Дивизион 1. Баскетбол: Хортикулт Контич Вулвс — ИОН Варегем . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на арене Sports hall St Rita.
19:25 29:11 22:21 27:22
Превью матча Хортикулт Контич Вулвс — ИОН Варегем
Команда Хортикулт Контич Вулвс в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 2 матча.