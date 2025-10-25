Смотреть онлайн СКТ Иепер - Гембо Боргерхаут 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бельгия — Бельгия. Высший Дивизион 1. Баскетбол: СКТ Иепер — Гембо Боргерхаут . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:45 по московскому времени и пройдет на арене Stedelijk Sportcentrum.
25:18 16:14 24:14 30:5
Превью матча СКТ Иепер — Гембо Боргерхаут
Команда СКТ Иепер в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 2 матча. Команда Гембо Боргерхаут, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 5 поражений.