Смотреть онлайн Ermont 3x3 - Zurich 3x3 11.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира FIBA 3x3 Challenger: Ermont 3x3 — Zurich 3x3 . Начало встречи 11 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .