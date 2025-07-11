11.07.2025
Смотреть онлайн Bucharest 3x3 Women - Seattle 3x3 Women 11.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира FIBA 3x3 Series Women: Bucharest 3x3 Women — Seattle 3x3 Women . Начало встречи 11 июля 2025 запланировано на 12:45 по московскому времени .
МСК
FIBA 3x3 Series Women
Отменен
5:18
5:18
5 : 21
11 июля 2025
Превью матча Bucharest 3x3 Women — Seattle 3x3 Women
Статистика матча
2-х очк. попадания
1
3
3-х очк. попадания
0
0
Реализовано штрафных
0
2
% реализации штрафных
0
66.7
Комментарии к матчу