Смотреть онлайн СКТ Иепер - Шарлеруа II 11.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бельгия — Бельгия. Высший Дивизион 1. Баскетбол: СКТ Иепер — Шарлеруа II . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 21:45 по московскому времени и пройдет на арене Stedelijk Sportcentrum.
19:13 24:22 26:23 25:24
Превью матча СКТ Иепер — Шарлеруа II
Команда СКТ Иепер в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча.