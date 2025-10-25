Смотреть онлайн Нешато - Шарлеруа II 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бельгия — Бельгия. Высший Дивизион 1. Баскетбол: Нешато — Шарлеруа II . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:45 по московскому времени и пройдет на арене Hall des Tanneries.
22:20 19:15 15:20 18:26
Превью матча Нешато — Шарлеруа II
Команда Нешато в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 2 матча.