Смотреть онлайн Хемниц 99 - Ratiopharm Ulm 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Европа — Еврокубок: Хемниц 99 — Ratiopharm Ulm, 5 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на арене Messe Chemnitz.
26:20 22:15 12:27 29:16
Превью матча Хемниц 99 — Ratiopharm Ulm
Команда Хемниц 99 в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 6 матчей. Команда Ratiopharm Ulm, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений.