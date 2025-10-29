Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Манреса - Бахчешехир Коледжи 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЕвропаЕврокубок: МанресаБахчешехир Коледжи, 5 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:45 по московскому времени и пройдет на арене Pavello Nou Congost.

МСК, 5 тур, Арена: Pavello Nou Congost
Еврокубок
Манреса
Завершен
13:26 19:18 12:17 23:20
67 : 81
29 октября 2025
Бахчешехир Коледжи
Смотреть онлайн
Превью матча Манреса — Бахчешехир Коледжи

Команда Манреса в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 3 матча. Команда Бахчешехир Коледжи, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз и потерпела 3 поражения.

Манреса Манреса
Нигерия
Kaodirichi Akobundu-Ehiogu
32
Бельгия
Retin Obasohan
2
Франция
Hugo Benitez
12
Латвия
Marcis Steinbergs
18
Дания
Gustav Knudsen
Бахчешехир Коледжи Бахчешехир Коледжи
50
США
Trevion Williams
5
США
Caleb Homesley
22
США
Malachi Flynn
11
США
Matthew Mitchell
34
США
Тайлер Кавано

Статистика матча

2-х очк. попадания
20
22
3-х очк. попадания
2
7
Реализовано штрафных
21
16
% реализации штрафных
77.8
59.3
Кол-во реализованных бросков
43
45
Комментарии к матчу
