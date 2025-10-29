Смотреть онлайн Манреса - Бахчешехир Коледжи 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Европа — Еврокубок: Манреса — Бахчешехир Коледжи, 5 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:45 по московскому времени и пройдет на арене Pavello Nou Congost.
13:26 19:18 12:17 23:20
Превью матча Манреса — Бахчешехир Коледжи
Команда Манреса в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 3 матча. Команда Бахчешехир Коледжи, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз и потерпела 3 поражения.