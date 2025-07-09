09.07.2025
Смотреть онлайн Sung Kyun Kwan University - Konkuk University 09.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Korea College: Sung Kyun Kwan University — Konkuk University . Начало встречи 09 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
Korea College
Завершен
17:15 29:22 16:13 11:17
17:15 29:22 16:13 11:17
73 : 67
09 июля 2025
Превью матча Sung Kyun Kwan University — Konkuk University
Статистика матча
2-х очк. попадания
23
18
3-х очк. попадания
7
9
Реализовано штрафных
6
4
% реализации штрафных
75
57.1
Комментарии к матчу