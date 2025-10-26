Смотреть онлайн Зелёна-Гура - МКС Домброва-Гурнича 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Польша — Чемпионат Польши по баскетболу. Экстралига: Зелёна-Гура — МКС Домброва-Гурнича, 5 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на арене Hala CRS Zielona Gora.
13:17 23:16 20:16 26:21
Превью матча Зелёна-Гура — МКС Домброва-Гурнича
Команда Зелёна-Гура в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча. Команда МКС Домброва-Гурнича, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений.