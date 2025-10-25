Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Легия Варшава - Острув-Велькопольски 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПольшаЧемпионат Польши по баскетболу. Экстралига: Легия ВаршаваОструв-Велькопольски, 5 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на арене OSiR Bemowo.

МСК, 5 тур, Арена: OSiR Bemowo
Чемпионат Польши по баскетболу. Экстралига
Легия Варшава
Завершен
27:26 21:18 26:18 24:27
98 : 89
25 октября 2025
Острув-Велькопольски
Превью матча Легия Варшава — Острув-Велькопольски

Команда Легия Варшава в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 4 матча.

Статистика матча

2-х очк. попадания
22
26
3-х очк. попадания
15
6
Реализовано штрафных
7
19
% реализации штрафных
63.6
61.3
Игры 5 тур
26.10.2025
Гтк Гливице
88:82
Дзики Варшава
Завершен
26.10.2025
Зелёна-Гура
82:70
МКС Домброва-Гурнича
Завершен
26.10.2025
Сопот
84:77
Валбжих
Завершен
26.10.2025
Анвил Влоцлавек
92:94
Вильки Морске Щецин
Завершен
25.10.2025
Легия Варшава
98:89
Острув-Велькопольски
Завершен
24.10.2025
ККК Мозир
81:88
Польский Цукер Торунь
Завершен
