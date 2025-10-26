Смотреть онлайн Гтк Гливице - Дзики Варшава 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Польша — Чемпионат Польши по баскетболу. Экстралига: Гтк Гливице — Дзики Варшава, 5 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на арене Arena Gliwice.
15:26 28:22 25:15 20:19
Превью матча Гтк Гливице — Дзики Варшава
Команда Гтк Гливице в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 3 матча. Команда Дзики Варшава, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 2 поражения.