26.10.2025

Смотреть онлайн Гтк Гливице - Дзики Варшава 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПольшаЧемпионат Польши по баскетболу. Экстралига: Гтк ГливицеДзики Варшава, 5 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на арене Arena Gliwice.

МСК, 5 тур, Арена: Arena Gliwice
Чемпионат Польши по баскетболу. Экстралига
Гтк Гливице
Завершен
15:26 28:22 25:15 20:19
88 : 82
26 октября 2025
Дзики Варшава
Смотреть онлайн
Превью матча Гтк Гливице — Дзики Варшава

Команда Гтк Гливице в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 3 матча. Команда Дзики Варшава, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 2 поражения.

Статистика матча

2-х очк. попадания
21
20
3-х очк. попадания
11
9
Реализовано штрафных
13
15
% реализации штрафных
76.5
68.2
Кол-во реализованных бросков
34
32
Игры 5 тур
26.10.2025
Гтк Гливице
88:82
Дзики Варшава
Завершен
26.10.2025
Зелёна-Гура
82:70
МКС Домброва-Гурнича
Завершен
26.10.2025
Сопот
84:77
Валбжих
Завершен
26.10.2025
Анвил Влоцлавек
92:94
Вильки Морске Щецин
Завершен
25.10.2025
Легия Варшава
98:89
Острув-Велькопольски
Завершен
24.10.2025
ККК Мозир
81:88
Польский Цукер Торунь
Завершен
Комментарии к матчу
