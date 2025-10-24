Смотреть онлайн ККК Мозир - Польский Цукер Торунь 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Польша — Чемпионат Польши по баскетболу. Экстралига: ККК Мозир — Польский Цукер Торунь, 5 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:15 по московскому времени и пройдет на арене Hala MOSiR Krosno.
31:14 19:27 17:21 14:26
Превью матча ККК Мозир — Польский Цукер Торунь
Команда ККК Мозир в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 2 матча. Команда Польский Цукер Торунь, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 5 поражений.