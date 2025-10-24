Чемпионат Польши по баскетболу. Экстралига

Превью матча ККК Мозир — Польский Цукер Торунь

Команда ККК Мозир в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 2 матча. Команда Польский Цукер Торунь, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 5 поражений.