29.10.2025

Смотреть онлайн Лондон Лайонс - Турк Телеком 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЕвропаЕврокубок: Лондон ЛайонсТурк Телеком, 5 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на арене Copper Box Arena.

МСК, 5 тур, Арена: Copper Box Arena
Еврокубок
Лондон Лайонс
Завершен
16:14 26:31 18:27 17:17
77 : 89
29 октября 2025
Турк Телеком
Смотреть онлайн
Превью матча Лондон Лайонс — Турк Телеком

Команда Лондон Лайонс в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 3 матча. Команда Турк Телеком, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений.

Лондон Лайонс Лондон Лайонс
1
США
Joel Scott Scott
13
США
Jonathan Williams
21
Англия
Aaryn Rai
5
Англия
Amin Adamu
23
США
Kameron McGusty
Турк Телеком Турк Телеком
11
Черногория
Marko Simonovic
18
Турция
Dogus Ozdemiroglu
9
США
Jaleen Smith
7
Канада
Александр Кайл
8
США
Jordan Usher

Статистика матча

2-х очк. попадания
19
24
3-х очк. попадания
9
6
Реализовано штрафных
12
23
% реализации штрафных
57.1
74.2
Кол-во реализованных бросков
40
53
Комментарии к матчу
