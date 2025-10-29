Смотреть онлайн Лондон Лайонс - Турк Телеком 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Европа — Еврокубок: Лондон Лайонс — Турк Телеком, 5 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на арене Copper Box Arena.
16:14 26:31 18:27 17:17
Превью матча Лондон Лайонс — Турк Телеком
Команда Лондон Лайонс в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 3 матча. Команда Турк Телеком, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений.