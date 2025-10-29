Смотреть онлайн Шлёнск Вроцлав - Венеция 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Европа — Еврокубок: Шлёнск Вроцлав — Венеция, 5 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на арене Orbita.
26:26 18:21 27:22 21:35
Превью матча Шлёнск Вроцлав — Венеция
Команда Шлёнск Вроцлав в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 4 матча. Команда Венеция, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 6 поражений.