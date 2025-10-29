Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Сэдэвита Олимпия - Нептунас 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЕвропаЕврокубок: Сэдэвита ОлимпияНептунас, 5 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на арене Arena Stozice.

МСК, 5 тур, Арена: Arena Stozice
Еврокубок
Сэдэвита Олимпия
Завершен
16:34 26:15 25:21 24:24
91 : 94
29 октября 2025
Нептунас
Смотреть онлайн
Превью матча Сэдэвита Олимпия — Нептунас

Команда Сэдэвита Олимпия в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 3 матча. Команда Нептунас, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений.

Сэдэвита Олимпия Сэдэвита Олимпия
11
Словения
Jaka Blazic
США
D.J. Stewart
24
Хорватия
David Skara
54
Канада
Thomas Kennedy
5
Словения
Aleksej Nikolic
Нептунас Нептунас
10
Литва
Vitalijus kozys
6
Латвия
Rihards Lomazs
33
Канада
James Karnik
11
Литва
Arnas Velicka
1
Литва
Donatas Tarolis

Статистика матча

2-х очк. попадания
20
18
3-х очк. попадания
9
13
Реализовано штрафных
24
19
% реализации штрафных
66.7
82.6
Кол-во реализованных бросков
53
50
Комментарии к матчу
