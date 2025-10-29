Смотреть онлайн Сэдэвита Олимпия - Нептунас 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Европа — Еврокубок: Сэдэвита Олимпия — Нептунас, 5 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на арене Arena Stozice.
16:34 26:15 25:21 24:24
Превью матча Сэдэвита Олимпия — Нептунас
Команда Сэдэвита Олимпия в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 3 матча. Команда Нептунас, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений.