08.07.2025
Смотреть онлайн Tonga 3x3 U23 Women - Northern Mariana Islands 3x3 U23 Women 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира FIBA 3x3 U23 Nations League Women: Tonga 3x3 U23 Women — Northern Mariana Islands 3x3 U23 Women . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 08:20 по московскому времени .
МСК
FIBA 3x3 U23 Nations League Women
Отменен
19:14
19:14
19 : 14
08 июля 2025
Превью матча Tonga 3x3 U23 Women — Northern Mariana Islands 3x3 U23 Women
Статистика матча
2-х очк. попадания
0
3
3-х очк. попадания
0
0
Реализовано штрафных
4
0
% реализации штрафных
57.1
0
Комментарии к матчу