Смотреть онлайн Центрум Тайгерс - Гимле 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Norway Ligaen: Центрум Тайгерс — Гимле . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на арене Vulkan flerbrukshall.