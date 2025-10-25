Смотреть онлайн Центрум Тайгерс - Гимле 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Norway Ligaen: Центрум Тайгерс — Гимле . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на арене Vulkan flerbrukshall.
15:25 20:20 25:24 12:15
Превью матча Центрум Тайгерс — Гимле
Команда Центрум Тайгерс в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 2 матча. Команда Гимле, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 2 поражения.