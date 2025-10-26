Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Norway Ligaen : Фроя — Аскер . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на арене Froeyahallen .

Превью матча Фроя — Аскер

Команда Фроя в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 0 матчей. Команда Аскер, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 27 сентября 2025 на поле команды Аскер, в том матче победу одержали гостьи.