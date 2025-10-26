Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Аммеруд - Гимле 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Norway Ligaen: АммерудГимле . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на арене Apalloka Idrettshall.

МСК, Арена: Apalloka Idrettshall
Norway Ligaen
Аммеруд
Завершен
21:19 17:25 15:19 20:24
73 : 87
26 октября 2025
Гимле
Смотреть онлайн
Превью матча Аммеруд — Гимле

Команда Аммеруд в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 4 матча. Команда Гимле, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 28 сентября 2025 на поле команды Гимле, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Аммеруд
Аммеруд
Гимле
Аммеруд
0 побед
1 победа
0%
100%
28.09.2025
Гимле
Гимле
111:74
Аммеруд
Аммеруд
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
22
21
3-х очк. попадания
6
10
Реализовано штрафных
11
15
% реализации штрафных
68.8
71.4
Кол-во реализованных бросков
27
31
Комментарии к матчу
