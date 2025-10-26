Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Norway Ligaen : Аммеруд — Гимле . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на арене Apalloka Idrettshall .

Превью матча Аммеруд — Гимле

Команда Аммеруд в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 4 матча. Команда Гимле, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 28 сентября 2025 на поле команды Гимле, в том матче победу одержали хозяева.