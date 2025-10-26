Смотреть онлайн Майнерс - Нидарос Джетс 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Norway Ligaen: Майнерс — Нидарос Джетс . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на арене Kongsberghallen.
31:29 23:20 29:17 14:14
Превью матча Майнерс — Нидарос Джетс
Команда Майнерс в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 2 матча. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 27 сентября 2025 на поле команды Нидарос Джетс, в том матче победу одержали гостьи.