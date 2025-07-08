08.07.2025
Смотреть онлайн Марикина Шумастерс - Sarangani 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Филиппины — Филиппины - МПБЛ. Баскетбол: Марикина Шумастерс — Sarangani . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени .
МСК
Филиппины - МПБЛ. Баскетбол
Завершен
14:22 15:30 20:20 34:24
14:22 15:30 20:20 34:24
83 : 96
08 июля 2025
Превью матча Марикина Шумастерс — Sarangani
Статистика матча
2-х очк. попадания
30
27
3-х очк. попадания
3
7
Реализовано штрафных
13
22
% реализации штрафных
43.3
88
Комментарии к матчу