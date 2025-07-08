Смотреть онлайн Manila Batang Quiapo - Binan Tatak Gel 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Филиппины — Филиппины - МПБЛ. Баскетбол: Manila Batang Quiapo — Binan Tatak Gel . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
5:20 19:28 15:28 23:23
Превью матча Manila Batang Quiapo — Binan Tatak Gel
Команда Manila Batang Quiapo в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Binan Tatak Gel, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений.