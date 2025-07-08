Фрибет 15000₽
08.07.2025

Смотреть онлайн Manila Batang Quiapo - Binan Tatak Gel 08.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФилиппиныФилиппины - МПБЛ. Баскетбол: Manila Batang QuiapoBinan Tatak Gel . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .

МСК
Филиппины - МПБЛ. Баскетбол
Manila Batang Quiapo
Завершен
5:20 19:28 15:28 23:23
62 : 99
08 июля 2025
Binan Tatak Gel
Смотреть онлайн
Превью матча Manila Batang Quiapo — Binan Tatak Gel

Команда Manila Batang Quiapo в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Binan Tatak Gel, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений.

Статистика матча

2-х очк. попадания
16
27
3-х очк. попадания
7
9
Реализовано штрафных
10
16
% реализации штрафных
66.7
59.3
Комментарии к матчу
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
