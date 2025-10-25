Смотреть онлайн Финке Баскетс Падерборн - Рейн Старс Кёльн 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия. Про А. Баскетбол: Финке Баскетс Падерборн — Рейн Старс Кёльн, 5 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на арене Sportzentrum am Maspernplatz.
28:15 21:17 17:17 21:20
Превью матча Финке Баскетс Падерборн — Рейн Старс Кёльн
Команда Финке Баскетс Падерборн в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча.