Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн ВфЛ Астростарс Бохум - Нюрнберг 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГерманияГермания. Про А. Баскетбол: ВфЛ Астростарс БохумНюрнберг, 5 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на арене Rundsporthalle Bochum.

МСК, 5 тур, Арена: Rundsporthalle Bochum
Германия. Про А. Баскетбол
ВфЛ Астростарс Бохум
Завершен
26:20 23:22 18:23 25:25
92 : 90
25 октября 2025
Нюрнберг
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча ВфЛ Астростарс Бохум — Нюрнберг

Команда ВфЛ Астростарс Бохум в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 0 матчей. Команда Нюрнберг, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 2 поражения.

Статистика матча

2-х очк. попадания
25
20
3-х очк. попадания
7
11
Реализовано штрафных
21
17
% реализации штрафных
75
70.8
Кол-во реализованных бросков
53
48
Игры 5 тур
26.10.2025
Кирхгайм Найтс
87:93
Гайнтс
Завершен
25.10.2025
Крайльсхайм Мерлинс
106:82
Гессен
Завершен
25.10.2025
Финке Баскетс Падерборн
87:69
Рейн Старс Кёльн
Завершен
25.10.2025
Тюбинген
91:64
Вольмирштедт
Завершен
25.10.2025
Драгонс
83:104
Гёттинген
Завершен
25.10.2025
ПС Карлсрухе Лайонс
98:65
Uni Baskets Munster
Завершен
25.10.2025
ВфЛ Астростарс Бохум
92:90
Нюрнберг
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
иконка Популярные матчи
Эльче Эльче
Реал Мадрид Реал Мадрид
23 Ноября
23:00
Интер Милан Интер Милан
Милан Милан
23 Ноября
22:45
Хетафе Хетафе
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
23 Ноября
20:30
Северсталь Северсталь
Лада Лада
23 Ноября
17:00
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Зенит Зенит
23 Ноября
16:30
Овьедо Овьедо
Райо Вальекано Райо Вальекано
23 Ноября
16:00
Реал Бетис Реал Бетис
Хирона Хирона
23 Ноября
18:15
Локомотив Локомотив
Краснодар Краснодар
23 Ноября
19:45
Кремонезе Кремонезе
Рома Рома
23 Ноября
17:00
Нант Нант
Лорьян Лорьян
23 Ноября
19:15