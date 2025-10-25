Смотреть онлайн Тюбинген - Вольмирштедт 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия. Про А. Баскетбол: Тюбинген — Вольмирштедт, 5 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на арене Paul Horn-Arena.
25:21 26:19 26:13 14:11
Превью матча Тюбинген — Вольмирштедт
Команда Тюбинген в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 3 матча. Команда Вольмирштедт, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 4 поражения.