25.10.2025
ПС Карлсрухе Лайонс - Uni Baskets Munster 25.10.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия. Про А. Баскетбол: ПС Карлсрухе Лайонс — Uni Baskets Munster, 5 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на арене Europahalle.
МСК, 5 тур, Арена: Europahalle
Германия. Про А. Баскетбол
Завершен
27:16 23:14 25:21 23:14
98 : 65
25 октября 2025
Превью матча ПС Карлсрухе Лайонс — Uni Baskets Munster
Статистика матча
2-х очк. попадания
28
16
3-х очк. попадания
11
6
Реализовано штрафных
9
15
% реализации штрафных
64.3
68.2
Кол-во реализованных бросков
48
37
Комментарии к матчу