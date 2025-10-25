Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Крайльсхайм Мерлинс - Гессен 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГерманияГермания. Про А. Баскетбол: Крайльсхайм МерлинсГессен, 5 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на арене Arena Hohenlohe.

МСК, 5 тур, Арена: Arena Hohenlohe
Германия. Про А. Баскетбол
Крайльсхайм Мерлинс
Завершен
24:20 36:19 20:20 26:23
106 : 82
25 октября 2025
Гессен
Превью матча Крайльсхайм Мерлинс — Гессен

Команда Крайльсхайм Мерлинс в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 1 матч. Команда Гессен, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 4 поражения.

Статистика матча

2-х очк. попадания
23
21
3-х очк. попадания
13
5
Реализовано штрафных
21
25
% реализации штрафных
80.8
78.1
Кол-во реализованных бросков
57
51
Игры 5 тур
26.10.2025
Кирхгайм Найтс
87:93
Гайнтс
Завершен
25.10.2025
Крайльсхайм Мерлинс
106:82
Гессен
Завершен
25.10.2025
Финке Баскетс Падерборн
87:69
Рейн Старс Кёльн
Завершен
25.10.2025
Тюбинген
91:64
Вольмирштедт
Завершен
25.10.2025
Драгонс
83:104
Гёттинген
Завершен
25.10.2025
ПС Карлсрухе Лайонс
98:65
Uni Baskets Munster
Завершен
25.10.2025
ВфЛ Астростарс Бохум
92:90
Нюрнберг
Завершен
Комментарии к матчу
