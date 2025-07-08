Фрибет 15000₽
08.07.2025

Смотреть онлайн Dankook University - Hanyang University 08.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Korea College: Dankook UniversityHanyang University . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени .

МСК
Korea College
Dankook University
Завершен
21:17 18:17 23:15 14:20
76 : 69
08 июля 2025
Hanyang University
Смотреть онлайн
Превью матча Dankook University — Hanyang University

История последних встреч

Dankook University
Dankook University
Hanyang University
Dankook University
1 победа
0 побед
100%
0%
19.09.2025
Dankook University
Dankook University
77:73
Hanyang University
Hanyang University
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
16
19
3-х очк. попадания
13
8
Реализовано штрафных
5
7
% реализации штрафных
50
53.8
