08.07.2025
Смотреть онлайн Dankook University - Hanyang University 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Korea College: Dankook University — Hanyang University . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени .
МСК
Korea College
Завершен
21:17 18:17 23:15 14:20
21:17 18:17 23:15 14:20
76 : 69
08 июля 2025
Превью матча Dankook University — Hanyang University
История последних встреч
Dankook University
Hanyang University
1 победа
0 побед
100%
0%
19.09.2025
Dankook University
77:73
Hanyang University
Статистика матча
2-х очк. попадания
16
19
3-х очк. попадания
13
8
Реализовано штрафных
5
7
% реализации штрафных
50
53.8
Комментарии к матчу