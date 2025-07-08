08.07.2025
Смотреть онлайн Korea University - Dankook University 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Korea College: Korea University — Dankook University . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 07:00 по московскому времени .
МСК
Korea College
- : -
08 июля 2025
Превью матча Korea University — Dankook University
История последних встреч
Korea University
Dankook University
1 победа
0 побед
100%
0%
12.07.2025
Korea University
71:62
Dankook University
Комментарии к матчу