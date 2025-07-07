07.07.2025
Смотреть онлайн Dinosaurios Women - Circolo 07.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Перу — Перу Лига де Лима - Женщины: Dinosaurios Women — Circolo . Начало встречи 07 июля 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
МСК
Перу Лига де Лима - Женщины
Завершен
7:14 13:10 6:6 8:17
34 : 47
07 июля 2025
Превью матча Dinosaurios Women — Circolo
Статистика матча
2-х очк. попадания
10
14
3-х очк. попадания
1
4
Реализовано штрафных
11
7
% реализации штрафных
64.7
53.8
Комментарии к матчу