Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
07.07.2025

Смотреть онлайн Dinosaurios Women - Circolo 07.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПеруПеру Лига де Лима - Женщины: Dinosaurios WomenCircolo . Начало встречи 07 июля 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .

МСК
Перу Лига де Лима - Женщины
Dinosaurios Women
Завершен
7:14 13:10 6:6 8:17
34 : 47
07 июля 2025
Circolo
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Dinosaurios Women — Circolo

Статистика матча

2-х очк. попадания
10
14
3-х очк. попадания
1
4
Реализовано штрафных
11
7
% реализации штрафных
64.7
53.8
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
иконка Популярные матчи
Венеция Венеция
Бенеттон Тревизо Бенеттон Тревизо
5 Января
22:00
Мега Бемакс Мега Бемакс
БК ГГМТ Вена БК ГГМТ Вена
5 Января
21:00
Галатасарай Галатасарай
Трабзонспор Трабзонспор
5 Января
20:30
Лестер Лестер
Вест Бромвич Вест Бромвич
5 Января
23:00
Блоис Баскет 41 Блоис Баскет 41
Бурж Бурж
5 Января
21:00
Челмсфорд Челмсфорд
Слау Таун Слау Таун
5 Января
22:00
Кие Кие
Дутинхем Дутинхем
5 Января
22:30