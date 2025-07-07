07.07.2025
Смотреть онлайн Papua New Guinea 3x3 U23 Women - Marshall Islands 3x3 U23 Women 07.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира FIBA 3x3 U23 Nations League Women: Papua New Guinea 3x3 U23 Women — Marshall Islands 3x3 U23 Women . Начало встречи 07 июля 2025 запланировано на 08:50 по московскому времени .
МСК
FIBA 3x3 U23 Nations League Women
Отменен
21:8
21:8
21 : 8
07 июля 2025
Превью матча Papua New Guinea 3x3 U23 Women — Marshall Islands 3x3 U23 Women
Статистика матча
2-х очк. попадания
4
3
3-х очк. попадания
0
0
Реализовано штрафных
2
0
% реализации штрафных
100
0
Комментарии к матчу