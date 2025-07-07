07.07.2025
Смотреть онлайн Samoa 3x3 U23 Women - Northern Mariana Islands 3x3 U23 Women 07.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира FIBA 3x3 U23 Nations League Women: Samoa 3x3 U23 Women — Northern Mariana Islands 3x3 U23 Women . Начало встречи 07 июля 2025 запланировано на 08:55 по московскому времени .
МСК
FIBA 3x3 U23 Nations League Women
Отменен
14:7
14:7
14 : 7
07 июля 2025
Превью матча Samoa 3x3 U23 Women — Northern Mariana Islands 3x3 U23 Women
Статистика матча
2-х очк. попадания
1
0
3-х очк. попадания
0
0
Реализовано штрафных
3
1
% реализации штрафных
75
100
Комментарии к матчу