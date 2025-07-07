07.07.2025
Смотреть онлайн Пасиг Сити - Батанг Канкалу 07.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Филиппины — Филиппины - МПБЛ. Баскетбол: Пасиг Сити — Батанг Канкалу . Начало встречи 07 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени .
МСК
Филиппины - МПБЛ. Баскетбол
Завершен
8:20 16:21 20:17 23:24
8:20 16:21 20:17 23:24
67 : 82
07 июля 2025
Превью матча Пасиг Сити — Батанг Канкалу
Статистика матча
2-х очк. попадания
14
21
3-х очк. попадания
3
11
Реализовано штрафных
30
7
% реализации штрафных
75
70
Комментарии к матчу