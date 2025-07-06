06.07.2025
Смотреть онлайн Retalhuleu U26 Women - Quetzaltenango Women 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Гватемала — Гватемала - Примера див. - Женщины: Retalhuleu U26 Women — Quetzaltenango Women . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени .
МСК
Гватемала - Примера див. - Женщины
Завершен
10:19 6:17
22 : 40
06 июля 2025
