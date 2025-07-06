Фрибет 15000₽
06.07.2025

Смотреть онлайн Switzerland U19 - Israel U19 06.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МеждународныйМолодежный чемпионат мира по баскетболу U19: Switzerland U19Israel U19, 32 тур . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .

МСК, 32 тур
Молодежный чемпионат мира по баскетболу U19
Switzerland U19
Завершен
13:19 19:26 19:16 17:18
68 : 79
06 июля 2025
Israel U19
Превью матча Switzerland U19 — Israel U19

Команда Switzerland U19 в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 3 матча. Команда Israel U19, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 2 поражения.

Статистика матча

2-х очк. попадания
14
14
3-х очк. попадания
10
10
Реализовано штрафных
13
21
% реализации штрафных
76.5
72.4
Кол-во реализованных бросков
36
45
