06.07.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — Молодежный чемпионат мира по баскетболу U19: Jordan U19 — Dominican Republic U19, 39 тур . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК, 39 тур
Молодежный чемпионат мира по баскетболу U19
Завершен
17:16 14:27 20:25 22:27
73 : 95
06 июля 2025
Превью матча Jordan U19 — Dominican Republic U19
Статистика матча
2-х очк. попадания
21
31
3-х очк. попадания
8
7
Реализовано штрафных
7
12
% реализации штрафных
70
63.2
Кол-во реализованных бросков
36
50
