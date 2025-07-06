Смотреть онлайн Chinese Taipei Univ. - Hou Chon Sports Club 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — Товарищеские матчи между клубами по баскетболу: Chinese Taipei Univ. — Hou Chon Sports Club . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 10:40 по московскому времени .
30:16 30:14 28:14 30:20
Превью матча Chinese Taipei Univ. — Hou Chon Sports Club
Команда Chinese Taipei Univ. в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 0 матчей. Команда Hou Chon Sports Club, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 0 поражений.