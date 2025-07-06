Товарищеские матчи между клубами по баскетболу

Превью матча Guang Ming Flying Dragons — МАБА Селекшен Тим

Команда Guang Ming Flying Dragons в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда МАБА Селекшен Тим, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 2 поражения.